Veel mensen zijn blij met fluisterasfalt op Algeraweg, maar er zijn ook zorgen: ‘Zet snelheidsborden neer’

Achtergela­ten dieren op hete plekken, politie rukt er meerdere keren per week voor uit: ‘Gruwelijk’

Een achtergelaten hond in een bloedhete auto, het is schering en inslag in Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Meermalen per week rukt de politie uit om zo’n huisdier uit zijn benarde positie te bevrijden, maar soms is het te laat. Zoals recent bij een hond die in de brandende zon op een Capels balkon stond. ,,Zijn bloed is gaan koken. Het kwam overal uit.’’

18 augustus