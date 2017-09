Veel mis bij zelf regelen van zorg

'Echt bizar' noemt de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (zorg, CDA) het, dat iemand met zijn pgb helemaal geen ondersteuning bleek te krijgen. ,,Dat hoort echt niet te kunnen. Maar je moet je ook afvragen of zo iemand wel in staat is om de zorg zelf te regelen?''



Zo vertelde een Rotterdammer de toezichthouders dat hij van zijn begeleider moest zeggen dat ze vier keer per week langskwam, 'maar eigenlijk komt ze maar één keer per week'. Toch kwam deze cliënt niet in actie terwijl de ontvanger van een pgb zelf hoort te zorgen dat het geld goed wordt besteed. Als dat niet gebeurt, kan dit in het uiterste geval terugvordering van het geld betekenen.



In totaal hebben 4.700 Rotterdam een persoonsgebonden budget, van ouders die zo de zorg voor hun gehandicapte kind regelen tot verslaafden die wonen met begeleiding. Voortaan zal de gemeente beter bekijken of een Rotterdammer, of zijn vertegenwoordiger, dit wel zelf kan. Of dat zij vanwege hun verslaving, schulden of slechte kennis van het Nederlands beter zorg kunnen krijgen van een organisatie waarmee de gemeente een contract heeft.