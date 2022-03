Veel Oost-Europese vrouwen zullen op deze Internationale Vrouwendag geen rode bloem krijgen

opinieOp 8 maart is het Internationale Vrouwendag. In het licht van de gebeurtenissen in Oekraïne wil de van oorsprong Joegoslavische Tatjana Sormaz, lijsttrekker van BVNL Capelle aan den IJssel, dit jaar extra stilstaan bij deze dag.

Waar Internationale Vrouwendag hier in Nederland vaak een beetje aan ons voorbij gaat, is het in Oost-Europa wel degelijk een belangrijke dag voor vrouwen. In dit deel van Europa kent men bijvoorbeeld geen Moederdag, maar worden vrouwen gevierd op 8 maart. Iedere vrouw krijgt op deze dag een rode bloem van haar man, broer of zoon. Het is een teken van waardering en liefde en erkenning voor alles wat zij betekenen voor hun familie, de samenleving en de wereld.

Het doet pijn om mij te realiseren dat op deze 8 maart heel veel vrouwen geen rode bloem zullen krijgen. Omdat hun mannen, broers en zoons aan het vechten zijn in een oorlog die alleen maar verliezers kent. In Oekraïne strijden op dit moment de mannen van Oost-Europa voor hun vrijheid en hun leven, terwijl hun vrouwen, zussen en moeders lijdzaam moeten afwachten of zij hen nog wel levend zullen terugzien.

Quote Ik weet zelf hoe het voelt wanneer je vaderland voor je ogen dreigt te verdwijnen en daarom ben ik op 8 maart in mijn hoofd en hart in Oost-Europa

Op deze Internationale Vrouwendag worden de vrouwen van Oost-Europa niet gevierd, maar worden zij gemist door al die mannen en jongens aan het front. Op deze Internationale Vrouwendag voelen de vrouwen van Oost-Europa zich alleen en bang, in plaats van omarmd en beschermd. Ik weet zelf hoe het voelt wanneer je vaderland voor je ogen dreigt te verdwijnen en daarom ben ik op vandaag in mijn hoofd en hart in Oost-Europa.

Als er in Rusland vrouwen aan het politieke roer hadden gestaan, waren we dan niet in deze vreselijke situatie beland? Ik kan niet anders dan het mij afvragen. In het licht daarvan ben ik extra trots en blij dat ik mij als lijsttrekker mag inzetten voor BVNL Capelle.

Deze Internationale Vrouwendag vier ik de vrouwen in de politiek. Omdat ik denk dat vrouwelijk leiderschap een verandering teweeg kan brengen. Zonder te willen generaliseren: war is a game of men. Dat is het altijd geweest. Misschien is het tijd dat vrouwen een einde maken aan dat spel, dat al veel te lang duurt. Als vrouw in de politiek hoop ik in ieder geval een bijdrage te kunnen leveren aan een meer vreedzame wereld. Zodat alle vrouwen volgend jaar weer hun rode bloem krijgen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.