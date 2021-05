Veel rook bij brand in bedrijfsgebouw Lekkerkerk, groot deel van pand verloren

UpdateEen grote rookwolk drijft over Lekkerkerk, nadat daar in de vroege morgen een grote brand is uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw. De vlammen slaan uit het gebouw. Er is een NL Alert verstuurd om mensen te waarschuwen. Volgens de brandweer kan een groot deel van het pand als verloren worden beschouwd. Er zijn geen gewonden.

De eerste melding kwam rond kwart voor zes bij de alarmcentrale binnen. De oorzaak van de brand is onbekend. Het eerste bericht was dat de brand was uitgebroken bij een houthandel, maar de brandweer weet dat na aankomst niet met zekerheid te zeggen. ,,Er zitten ook een autohandel, timmerbedrijf en nog vele andere bedrijfjes.’’

Uitslaand

De brandweer is met meerdere korpsen uitgerukt, waaronder die van Bergambacht, Schoonhoven, Stolwijk en De Lier. Daarnaast is ook de crashtender van Rotterdam The Hague Airport aanwezig. Dit voertuig wordt ingezet bij vliegtuigbranden en wordt vaker opgeroepen bij grote branden in de regio Rotterdam. Het gebouw is zodanig instabiel dat de brandweer voor de eigen veiligheid niet binnen of op het dak kan staan om te blussen.

Volledig scherm De crashtender van Rotterdam The Hague Airport is ook aanwezig in Lekkerkerk. © MediaTV Toen de eerste brandweerlieden aankwamen, sloegen de vlammen al uit het pand. Er zijn nu acht bluswagens ter plekke en meerdere hoogwerkers. In eerste instantie was het moeilijk om voldoende water te hebben om te blussen, maar dat probleem is nu opgelost, zo stelt een woordvoerder. Om half echt was de brand nog niet onder controle.

Alles is erop gericht om te voorkomen dat een groter deel van het gebouw vlam vat. Daarvoor wordt geprobeerd op een logische plekken in het pand zogenoemde stoplijnen te trekken, waar alle brandbare materialen worden weggehaald zodat de brand niet verder komt. Volgens de brandweer lijkt dat te werken, maar een groot deel van het pand zal als verloren beschouwd moet worden. Ter plekke is een coördinatiepunt (copi in hulpverleningstermen) ingericht, onder meer om het blussen ter plekke te coördineren.

Zwarte rook

De zwarte rook is van grote afstand te zien. De wind is inmiddels gedraaid. Daardoor is de rook ook te zien in Hendrik-Ido-Ambacht en Hoeksche Waard. Meetploegen van de hulpdiensten gaan de situatie ter plaatse monitoren. Ook in Nieuw-Lekkerland en Alblasserdam kijken brandweerlieden of er (gevaarlijke) stoffen zijn vrijgekomen.

Voor Lekkerkerk en omstreken is een NL Alert verstuurd. ,,Het uitzendgebied van een NL-Alert is altijd onnauwkeurig vanwege de techniek en de plaatsing van de masten,'' stelt de Veiligheidsregio. Het kan dus zijn dat er mensen wakker worden gemaakt, die verder weg wonen. ,,Volg de aanwijzingen op als je rook ruikt en/of ziet.''

Het advies is deze zonnige zondag niet naar een gebied te gaan waar je de rook kunt ruiken. ,,Rook is altijd ongezond.’’ De zondagsdiensten van de Evangelisatiekerk, Ichtuskerk en Grote Johannuskerk gaan vanwege de brand niet door.

In Lekkerkerk en omgeving kunnen roetdeeltjes neerkomen. Het advies is deze later gewoon weg te vegen met handschoentjes aan en water en zeep. Of weg te spuiten. De verbrandingsresten kunnen gewoon in de afvalcontainer bij het andere restafval.

Oldtimers

In de poging de schade voor de bedrijven te beperken zijn onder meer enkele vrachtwagens en oldtimers van naar buiten gereden. Deze wagens zijn waarschijnlijk van het autoverhuurbedrijf dat in het gebouw zit. De kleine Fiat wilde niet starten en werd door brandweerlieden, met een collega achter het stuur, naar buiten geduwd.

Volledig scherm Enkele oude auto's die in het bedrijfsverzamelgebouw stonden zijn in veiligheid gebracht. © MediaTV

