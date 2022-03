Veel Rotterdammers negatief over politie: ‘Maak melding van racisme bespreekbaar binnen de politie’

De gemeente heeft net de cijfers naar buiten gebracht. Waarom is 23 procent negatief over de politie?

,,Op basis van eigen ervaringen, of wat ze hebben gehoord of gelezen. In de media is de afgelopen tijd veel naar voren gekomen: over WhatsAppberichten, coronaprotesten of Black Life Matters-bijeenkomsten. Vijf jaar geleden was 17 procent negatief, nu 23 procent. Dan gaat het wel om de Rotterdammers die we specifiek op straat hebben ondervraagd.’’