Veel sancties voor ProRail vanwege onveilige situaties in de haven

ProRail was ook in 2022 het bedrijf dat de meeste sancties opgelegd kreeg in de Rotterdamse haven. Het bedrijf krijgt nog even tijd om orde op zaken te stellen.

ProRail kreeg het afgelopen jaar acht keer een sanctie opgelegd van de milieudienst. Het ging steeds om onveilige situaties op de rangeerterreinen van ProRail in de haven. Het ging onder meer om het niet tijdig laten keuren van installaties, het plaatsen van objecten waardoor bluswatervoorzieningen niet bereikbaar waren, en defecte verlichting op belangrijke plekken.

De DCMR bevestigt na berichtgeving in NRC dat ProRail daarmee het bedrijf is dat de meeste sancties kreeg in het afgelopen jaar. Ook in de afgelopen twee jaar gingen de meeste sancties al naar ProRail. Het gaat steeds om veiligheidszaken bij de rangeerterreinen Waalhaven-Zuid, Pernis, Botlek, Europoort en Maasvlakte.

In de buurt van bebouwing

ProRail had tot 1 januari 2023 de tijd om te voldoen aan alle veiligheids- en milieueisen, schrijft wethouder Chantal Zeegers in een brief aan de raad. De gemeente hecht daar veel waarde aan, schrijft Zeegers, ‘omdat de emplacementen zich in de buurt bevinden van risicobedrijven of woonbebouwing’.

ProRail leek de problemen te hebben opgelost, maar de brandweer ontdekte dat bij die werkzaamheden veel vuil in het leidingnet terecht is gekomen. Daardoor kunnen bij het blussen van een brand stukken steen of plastic in brandkranen of pompen terechtkomen, wat het blussen zou hinderen. ProRail zegt die problemen eind april te hebben opgelost. Het heeft voor die periode tijdelijke maatregelen genomen die volgens de brandweer ‘niet tot de gewenste, maar wel tot een werkbare situatie’ leiden.

