Veel schade door vuurwerkbom in IJsselmonde: ‘Dat niemand gewond raakte, is het enige goede nieuws’

Simone in shock na aanslag met vuurwerk: ‘Wat als mijn kinderen in de auto hadden gezeten?’

11 november Nietsvermoedend zit de 38-jarige Simone Pansa dinsdagavond in de auto op haar kinderen te wachten. Opeens valt er iets op haar auto. Ze ziet in eerste instantie alleen vuur. In een reflex springt ze uit de auto en vrijwel tegelijkertijd volgt een enorme knal! Zwaar vuurwerk of een vuurwerkbom gaat af. De schade is enorm en de schok en schrik nog groter. Vooral die ene vraag spookt door haar hoofd. ‘Wat als ik wel nog in de auto had gezeten of mijn kinderen?’