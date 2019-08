Veel vraag naar anti-hiv-pil bij GGD, maar het is ‘geen vrijbrief voor onbeschermde seks’

PrEP is een relatief nieuw middel tegen hiv, het virus dat aids veroorzaakt. Wie de pillen slikt, kan seks hebben zonder besmet te raken. Wie ze kortdurend gebruikt, is eventjes beschermd (voor bijvoorbeeld een feestje). Wie ze lang gebruikt, hoeft ‘nooit’ meer bang te zijn voor hiv.

Hoewel aids door goede medicatie zeldzaam is, registreerde alleen al GGD Rotterdam-Rijnmond vorig jaar nog 42 nieuwe hiv-infecties. In een poging het doorgeven van het virus helemaal te stoppen in Nederland, stelt minister Bruno Bruins (medische zorg) een landelijke subsidie beschikbaar.

22 miljoen euro

Hij maakte eind juni bekend 22 miljoen euro uit te trekken waarmee GGD’en door het hele land de komende vijf jaar 6500 mensen van die revolutionaire PrEP-pil kunnen voorzien. Het geld is sinds afgelopen donderdag beschikbaar maar lang niet alle GGD’en kunnen deze dienst op zulke korte termijn leveren. Ook in Rotterdam-Rijnmond zijn de pillen niet direct leverbaar door de GGD, naar verwachting lukt dat half augustus. Het kost een gebruiker dan 7,50 euro per maand. Een schijntje, vergeleken met de 550 euro die de pillen drie jaar geleden nog kostten.

Deze regio krijgt subsidie voor het helpen van 660 mannen met een verhoogd risico op hiv, bijvoorbeeld door wisselende sekspartners. De vraag is veel groter, merkt GGD Rotterdam-Rijnmond. Veel meer mensen willen PrEP gebruiken. Zij kunnen echter lang niet allemaal terecht bij de GGD, omdat die de spreekuren ook moet verdelen onder andere risicogroepen, zoals jongeren, migranten en sekswerkers.

Daarnaast is er een budget-kwestie. ,,Het bedrag dat wij mogen declareren bij het Rijk is lager dan de kosten die wij maken voor PrEp-zorg’’, zegt een GGD-woordvoerder. Het is daardoor nog maar de vraag of er genoeg budget is om in deze regio alle 660 gesubsidieerde cliënten daadwerkelijk te helpen. Wie niet bij de GGD terecht kan, kan de pillen via de huisarts krijgen.

Extra beveiliging

Ingmar van Bloois, bestuurslid van het COC Rotterdam Rijnmond, noemt het ‘heel belangrijk’ dat PrEP bij de GGD beschikbaar is. ,,Dit middel moet op een makkelijke en goede manier verstrekt worden, zeker zolang genezing nog niet mogelijk is. Lang niet iedereen vindt het prettig om hierover te praten met zijn huisarts.’’

De PrEP-pil is geen vrijbrief voor onbeschermde seks, legt hij uit. ,,Mensen zien het als extra beveiliging. Een condoom kan kapot gaan en daardoor zitten sommigen in spanning. Door deze pil ben je ook niet afhankelijk van de eerlijkheid van een sekspartner over hij wel of niet besmettelijk is.’’

Hij noemt de pil ‘taboedoorbrekend’. ,,Veel mensen denken onterecht dat hiv een homoziekte is. En de heftige beelden van de epidemie in de jaren 80 en 90 staan bij velen op het netvlies, maar zij weten nog niet dat het virus niet overdraagbaar is als iemand hiv-remmers slikt. Een nieuw en belangrijk inzicht dat, net als de PrEP-pil, het beeld over de homogemeenschap kan veranderen.’’