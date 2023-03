Veel vuurwerk en duizenden supporters bij laatste training Feyenoord

indebuurt.nl Trots! Dit Rotterdam­se bezorgres­tau­rant is de beste van Nederland

Staat er regelmatig iemand in een oranje jas voor je deur met een maaltijd? Dan besparen we je graag een hongerig uur scrollen. Het Rotterdamse bezorgrestaurant Burgers & Frites is de grote winnaar van de Thuisbezorgd.nl Awards 2022. Naast de landelijke titel ging de zaak met maar liefst drie andere awards naar huis. Lekker bezig!