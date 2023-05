Veel waterschade aan Cooltoren in Rotterdam na lekkage op de negentiende verdieping

In de Cooltoren in Rotterdam is zaterdagmiddag een grote waterlekkage ontstaan op de 19de etage in het gebouw. Daarbij hebben 284 appartementen veel overlast van water. De brandweer doet momenteel onderzoek naar de waterschade om te kijken of het gebouw ontruimd moet worden.