Veerpontje tussen Charloisse en Katendrecht gaat varen

Het veer verbindt het Charloisse Hoofd, naast de fietsingang van de Maastunnel, met het SS Rotterdam op Katendrecht. Fietsers hoppen met het pontje in een mum van tijd naar de overkant. Dat vaart van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 10.00 uur en 15.30 en 18.30 uur. Twaalf mensen kunnen gratis mee op het schip, met of zonder fiets. Het is vooral voor forensen en scholieren, als soort mobiel fietspad.