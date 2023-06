Veertig creatieve ondernemers dakloos: ‘Alsof er een heel dorp is afgebrand’

Al duizenden euro's opgehaald voor getroffen onderne­mers brand Keilewerf

De ondernemers die in de afgebrande loods op de Keilewerf in Rotterdam-West zaten, hebben voor tonnen verloren door de grote brand die het hele pand en in elk geval een geparkeerde auto in de as legde. ,,Er zit zoveel liefde in”, zegt Laura Rosen Jacobson van houtwerkplaats Buurman Rotterdam. Ze zijn een crowdfunding begonnen om hun zaken weer opnieuw op te bouwen.