Veevoederfabriek Provimi verlaat het steeds drukker wordende Katendrecht

Man loopt na mislukte overval naar de kroeg aan de overkant van de straat

Politieagenten hebben vanavond in een café op de 1e Middellandstraat in Rotterdam-West een man aangehouden die even daarvoor aan de overkant van de straat een winkel probeerde te overvallen. Hij zou in het bezit zijn geweest van een vuurwapen.

8 juli