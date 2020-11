Veilig Thuis slaat alarm: ‘Avondklok kan ervoor zorgen dat de boel thuis uit de hand loopt’

VIDEO Krijgt Rotterdam een volledige lockdown? Minister De Jonge noemt daling ‘nog pril en beperkt’

6 november De week van de waarheid nadert voor Rotterdam. Krijgt de regio een volledige lockdown? Het kabinet hakt begin volgende week de knoop door. ,,Gelukkig zie je nu ook in de Rotterdamse regio iets van een daling, maar die is nog pril én beperkt’’, zegt minister Hugo de Jonge. ,,In Rotterdam is het echt alle hens aan dek.’’