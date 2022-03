Vele decennia later is deze plek niet zoveel veranderd: wat zien we hier?

Barbecue met jongeren eindigt in ontplof­fing, meisje (17) zwaarge­wond: ‘Ze was helemaal in shock’

Bij de brand op het Schiedamse volkstuincomplex Vijfsluizen is woensdagmiddag een 17-jarig meisje zwaargewond geraakt. De brand ontstond toen een groep jongeren in de tuin aan het barbecueën was. Na de ontploffing schoten de buren meteen te hulp. ,,Wij deden natte doeken om het meisje.’’

24 maart