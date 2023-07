Verbazing over meer afsluitingen Haringvlietbrug: hoe kan verkeershinder worden beperkt?

Jaar na vrachtwa­gen-dra­ma in Zuidzijde verdwalen buitenland­se truckers weer: bebording faalt

De schrik slaat ze opnieuw om het hart. Amper een jaar na het vreselijke drama in Zuidzijde met een buitenlandse vrachtwagen zien inwoners de ene na de andere verdwaalde chauffeur over de smalle dijken rondrijden. Ondanks een keur aan maatregelen. ,,Mensen die de vrachtwagen op zich hebben zien afkomen, hebben daar een jaar later nog steeds verschrikkelijk veel last van.”