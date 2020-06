Verbijsterde dierenbescherming redt 36 katten uit zwaar vervuild huis: ‘Kitten at peuken uit asbak’

Bewoners doen zelf metingen rond luchthaven

9:30 Omwonenden van Rotterdam The Hague Airport gaan zelf geluid en ultrafijnstof meten. Via crowdfunding heeft actiegroep Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 13.000 euro opgehaald om een meetinstituut in te huren. Net op tijd, want volgende week gaan in Rotterdam de eerste vakantiecharters weer de lucht in.