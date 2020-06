Verbijsterde dierenbescherming redt 36 katten uit zwaar vervuild huis: ‘Kitten at peuken uit de asbak’

De Dierenbescherming heeft 36 katten uit een zwaar vervuild huis in Rotterdam gered. De beestjes hadden kale plekken, ademhalingsproblemen en poep in hun vacht. Eén van de zwart-witte poezen had brandwonden opgelopen door frituurvet. ‘Dit is onvoorstelbaar.’

Een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) wist niet wat ze zag toen ze eind mei het huis binnenstapte na een tip over vermeende dierenmishandeling. Zes katers zaten opgesloten in een gangetje van 1 bij 2 meter met een hele vieze kattenbak. In de woonkamer zaten nog eens drie katers in kleine vervuilde benches.

Quote Een van de kittens zat nota bene as en peuken uit een asbak te eten Inspecteur Dierenbescherming

Ook liepen er 27 poezen en kittens door de kamer. ,,Het gescheiden houden van katers en krolse poezen was niet erg gelukt, want er liepen drachtige poezen tussen”, zegt de inspecteur. ,,Een van de kittens zat as en peuken uit een asbak te eten.”

Frituurvet

Ook werd een kat aangetroffen met brandwonden door frituurvet. Het diertje was zo zwaar getroffen, dat er ook inwendig schade was ontstaan. De kat zat voortdurend aan de wonden te likken en te bijten. Als gevolg daarvan is een achterpoot geamputeerd. De eigenaar was wel naar de dierenarts gegaan, maar pas vier dagen later en had daarna de medicatie niet tijdig toegediend, volgens de Dierenbescherming.

Volledig scherm Een deel van de katten is te dun of heeft een met ontlasting vervuilde vacht.Ook zitten er katten bij met kale plekken, vieze ogen en ademhalingsproblemen. © Dierenbescherming De dieren waren zó bang, dat het voor de dierenarts ter plekke onmogelijk was ze te onderzoeken. Bij het opvangadres lukte het wel. Een deel van de katten bleek veel te dun en had een met ontlasting vervuilde vacht. Ook waren er katten bij met kale plekken, vieze ogen en ademhalingsproblemen. Daarnaast hadden katten een slecht gebit.

,,Dit is onvoorstelbaar”, zegt Carmen Silos van de Dierenbescherming. Vooral om de grote hoeveelheid verwaarloosde katten die de inspecteur aantrof. Dat gebeurt jaarlijks zo'n vier keer. ,,Er moet naar net een omstander zijn die er melding van maakt. Elke keer is een keer veel.”

Geheime opvang

De inspecteur besloot alle katten weg te halen. Ze zijn overgebracht naar een geheim opvangadres. Daar gaat het steeds beter met ze. ,,Het zijn geen verwilderde katten, het waren huiskatten", zegt Silos. Daarom komen de dieren als het goed is over een tijdje voor adoptie beschikbaar. ,,Soms haalt een diertje het niet vanwege ziektes die later pas in beeld komen.”