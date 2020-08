Verbijstering om te huur aangeboden garagehuisje van 750 euro per maand: ‘Te erg dit!’

De verhuurder van een tot studio omgebouwde garage in de Rotterdamse wijk ’s-Gravenland heeft op sociale media veel reacties losgemaakt met zijn advertentie. Vooral de huurprijs van het piepkleine vertrekje - 750 euro per maand - doet bij veel internetters de wenkbrauwen fronzen.

De ‘onlangs gerenoveerde studio’ wordt aangeboden in een groep op Facebook, die HousingRotterdam Group heet. De omgebouwde garage is vijftien vierkante meter groot, met daarin een minikeuken, toilet, douche en WiFi-toegang. De toekomstige bewoner moet het voor die 750 euro wel doen met een ruit waardoor niet naar buiten kan worden gekeken. Voor 100 euro per maand extra zorgt de verhuurder voor een transparante ruit.

Onjuist

‘De metro en de supermarkt zijn op drie minuten loopafstand. De Erasmus Universiteit is slechts een halte ver of een paar minuten op de fiets,’ schrijft de verhuurder in het Engels, die daarmee een buitenlandse student hoopt aan te trekken als huurder. Het huisje aan de Jan Hudigstraat wordt aangeboden als een studio in Kralingen, wat feitelijk onjuist is. De Jan Hudigstraat ligt in de aangrenzende wijk ‘s-Gravenland.

Quote Nog niet zo heel lang geleden kon je voor 750 euro per maand in Rotterdam leven als God in Frankrijk Frank Fabian van Keeren

Twitteraars raken niet uitgesproken over de advertentie. ‘Te erg dit,’ schrijft Gerben van Dijk, burgerraadslid voor de ChristenUnie-SGP in Rotterdam. En die 100 euri extra per maand om naar buiten te kunnen kijken maakt het helemaal af.’ Mina Morkoc heeft nu al medelijden met de toekomstige huurder. ‘Een arme international die hier komt studeren en niets anders kan vinden waarschijnlijk.’ Frank Fabian van Keeren is bang dat de huurprijs marktconform is. ‘Nog niet zo heel lang geleden kon je voor 750 euro per maand in Rotterdam leven als God in Frankrijk.’

Wie interesse heeft in het huisje, moet goed tegen alleen zijn kunnen. Door de omvang is het voor de toekomstige huurder het pandje niet toegestaan het met meerdere personen te bewonen.

