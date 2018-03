Verborgen gebedsruimte onder trap op Hogeschool Rotterdam

Op de Hogeschool Rotterdam is een verborgen gebedsruimte ontdekt, waar zelfs stiekem een muurtje in was geplaatst zodat mannen en vrouwen gescheiden konden bidden. De directie maakt er korte metten mee.

Het was een medewerker van de hogeschoollocatie Academieplein die ontdekte dat het leegstaande hok onder de trap in gebruik was als gebedsruimte. Er sprong namelijk een muurtje in het oog, eigenhandig geplaatst door studenten zodat mannen en vrouwen er gescheiden konden bidden. De Hogeschool Rotterdam keurt dit af en heeft de verborgen gebedsruimte gesloten.

,,Wij gaan niet akkoord met het oneigenlijk gebruik van deze ruimte en het op eigen houtje plaatsen van een muur”, aldus een woordvoerder van de Hogeschool Rotterdam. ,,Daarnaast is dat scheidingswandje voor mannen en vrouwen strijdig met onze principes.”

De onderwijsinstelling heeft een groep van ongeveer tien studenten op het illegale gebruik van het traphok aangesproken en is van plan om nog met meer studenten te praten. ,,Wij willen weten waarom zij geen gebruik maken van de stilteruimtes op andere locaties. Deze hebben wij juist ingericht omdat we ruimte willen bieden aan mensen die de behoefte hebben om te bidden en ze zijn binnen een paar minuten lopen te bereiken.”

In de twee officiële stilteruimtes van de hogeschool hangt een gordijntje. Volgens Paul Goossens, manager integrale veiligheid aan de Hogeschool Rotterdam, is dat echter niet om mannen en vrouwen te scheiden. ,,Daar hangt het gordijn omdat een stilteruimte multifunctioneel is en dus op hetzelfde moment voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden mits men geen overlast aan elkaar veroorzaakt", zo zegt hij tegen hogeschoolblad Profielen, dat het nieuws naar buiten bracht.