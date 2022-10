Verdacht pakketje tegen woning in Rotterdam-Pendrecht gevonden, blijkt om explosief te gaan

video Vrachtwa­gen­chauf­feur vliegt uit de bocht, voertuig belandt op de zijkant

Een vrachtwagenchauffeur is donderdag vroeg in de ochtend de macht over het stuur verloren. Hij vloog uit de bocht op de Groene Kruisweg in Rotterdam, de vrachtwagen kwam op zijn zijkant in de berm terecht. De chauffeur lijkt er zonder al te veel kleerscheuren vanaf te zijn gekomen.

