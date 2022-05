Verdachte (25) dodelijke mishandeling Club Blu blijft langer vastzitten

Wordt het nóg een jaar eredivisie voor Sparta, of is degradatie dan een feit? ‘De druk ligt bij iedereen’

Nog zes dagen. Dan weet Sparta meer over z’n nabije toekomst. Wordt het nóg een jaar eredivisie? Is degradatie dan een feit? Of wacht een zenuwslopende strijd in de play-offs? Wat vaststaat: hoop doet op Het Kasteel weer leven na de verdiende 1-2 overwinning van afgelopen zaterdag op FC Groningen. ,,Twee keer winnen, dan ga ik er vanuit dat we er rechtstreeks in blijven.”

8 mei