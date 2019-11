Verdachte (28) ontkent plaatsen van handgranaten bij shishalounge en waterpijpshop

De 28-jarige Dylan B. zegt niks te maken te hebben met twee incidenten met handgranaten die Rotterdam in maart dit jaar opschrikten. In een geval, bij shishalounge Mon Ami aan de Schiedamsedijk, ging het explosief daadwerkelijk af en veroorzaakte het flinke schade in de buurt. Zijn advocaat vroeg de Rotterdamse rechtbank vandaag om B. op vrije voeten te stellen. De Hagenaar werd in augustus aangehouden.

Enkele dagen voor de ontploffing in het centrum van de stad, rukte de Explosieven Opruimingsdienst uit naar de Schiedamseweg in Delfshaven. Daar waren twee handgranaten tegen de gevel van waterpijpwinkel Souvenirtje en Meer geplakt. Bij de incidenten raakte niemand gewond.

Justitie verdenkt B. van twee pogingen tot doodslag dan wel zware mishandeling op de ondernemers, omwonenden en voorbijgangers. Ook zijn toenmalige vriendin (26) is verdachte in deze zaak. Van haar zijn dna-sporen op een granaat aangetroffen, van hem op het plakband. Volgens advocaat Chris Pittau is dit celmateriaal op een indirecte manier overgedragen. Meest waarschijnlijk, aldus de raadsman, omdat de huurauto waarin de dader zat onderhands door B. aan hem is doorverhuurd. Zowel B. als de vriendin hadden daarvoor in dit voertuig rondgereden.

De man aan wie een gehuurde auto werd uitgeleend zou de verdachte alleen kennen ‘van pleintjes in Amsterdam’ onder zijn bijnaam ‘Soesie’. Tot een verhoor van deze man door de politie is het door deze vaagheid (nog) niet gekomen.

Volledig scherm Onderzoek bij shishalounge Mon Ami aan de Schiedamsedijk in Rotterdam. © archiefbeeld Mediatv

De twee verdachten werden in augustus opgepakt. Pittau zegt praktisch zeker te zijn dat de vrouwelijke verdachte alweer op vrije voeten is, Dylan B. zit vast in Krimpen aan den IJssel. Het verzoek om hem vrij te laten tot aan het proces, werd vandaag door de rechtbank geweigerd.

Justitie is ervan overtuigd dat beide handgranaatplaatsingen door dezelfde persoon zijn gedaan. Dit omdat op camerabeelden te zien is dat het loopje identiek is en dat er op eenzelfde manier wordt ingeparkeerd vlakbij het doelwit.

Quote Mijn cliënt heeft hier niks mee te maken. En hij gelooft ook niet dat zijn ex er mee te maken heeft Chris Pittau, advocaat van Dylan B.

Saillant is dat de ex-vriendin heeft verklaard dat zij Dylan B. herkent op die beelden. Vanwege de manier van lopen en het grijze petje dat hij draagt. Gezichten zijn op geen van de opnames kristalhelder. Ook is er een telefoongesprek met 112 opgenomen waarin melding wordt gemaakt van de explosieven. De vrouwelijke verdachte heeft verklaard daarin de stem van B. te herkennen. Een medewerker van de politie stelt dit ook.

112-belletje

Pittau betoogde dat dit allemaal onjuist is, onder meer omdat de stem van B. veel dieper is dan die van het 112-belletje. ,,Mijn cliënt heeft hier niks mee te maken. En hij gelooft ook niet dat zijn ex er mee te maken heeft.’’ De suggestie dat de beschuldiging van de ex-vriendin voortkomt uit wraak werd door de officier van justitie weggewimpeld.