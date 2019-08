Verdachte dodelijk ongeval Claes de Vrieselaan weer vrij

UpdateDe 38-jarige Rotterdammer die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een dodelijk ongeval op de Claes de Vrieselaan in de Rotterdamse wijk Middelland, is vanmiddag vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man mag zijn zaak in vrijheid afwachten. Wel blijft hij verdachte.

De man wordt (tot nu toe) verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk, waarbij een 39-jarige fietser uit Rotterdam het leven liet, en het verlaten van de plaats ongeval. Na het ongeluk dinsdagavond reed de bestuurder van de bij het ongeval betrokken auto namelijk door. Zes uur later werd de verdachte aangehouden in Overschie. De Rotterdammer bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Dat is ingenomen omdat hij volgens de politie meerdere keren is betrapt op het rijden onder invloed. De bewuste avond zou de man geen alcohol hebben gedronken. Aldus een politiewoordvoerder gisteren.

,,Er wordt volop onderzoek gepleegd’’, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. ,,Zo is de verkeerspolitie er mee bezig en ook het NFI. De verdachte is in afwachting van de uitkomst van het onderzoek in vrijheid gesteld. Hij blijft nog steeds verdacht. In dit stadium van het onderzoek zijn er op dit moment geen gronden om hem langer vast te houden.’’ Op de vraag waarom een verdachte met een dergelijke geschiedenis in het verkeer toch naar huis kan, wordt enkel herhaald dat er geen gronden zijn om hem langer vast te houden.

Maximumsnelheid

Ondertussen pleiten bewoners van Middelland in een petitie voor maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook is om een gesprek gevraagd - en toegezegd - met verkeerswethouder Judith Bokhove.

De omwonenden willen dat de maximumsnelheid in de Claes de Vrieselaan wordt teruggeschroefd naar 30 km/u. Ook pleiten ze voor ‘snelheidsbulten’ en andere maatregelen om het tempo van het verkeer te temperen. Verder dienen de oversteekplaatsen er duidelijker zichtbaar te worden gemaakt.

‘We merken hoe de gemeente de leefbaarheid en veiligheid serieus neemt', meldt de petitie die vanavond rond 20.30 uur 240 keer was ondertekend. ‘Maar de verkeersveiligheid? Ondanks de tientallen meldingen en alle ongelukken is er helemaal niets veranderd. Er zijn onderzoeken gepleegd, er hebben gesprekken met de gemeente plaatsgevonden, maar allemaal tevergeefs.’

Geen pech

In de optiek van de opstellers van de petitie is het dodelijke ongeluk ‘helemaal geen pech'. ‘Het is het resultaat van willens en wetens de veiligheid verwaarlozen. Als er niets verandert weten we zeker dat er binnen afzienbare tijd weer iemand met zijn hoofd op het asfalt ligt.’

De woordvoerder van wethouder Bokhove (Mobiliteit) zegt dat zij zeker gaat praten met de bezorgde bewoners. ,,Maar het is nu te vroeg om te zeggen of we de wensen van de petitie-opstellers kunnen doorvoeren.’’ In de recente ‘Verkeersveiligheidsprikker’, waarbij Rotterdammers digitaal de meest gevaarlijke verkeerspunten konden aangeven, is de Claes de Vrieselaan aldus de woordvoerder niet genoemd in de top 3 van onveilige straten in dit deel van de stad. ,,Ook de verkeersdeskundigen van de gemeente hebben de straat niet in beeld als black spot.’’