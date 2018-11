Verdachte Gerson F. als minderjarige veroordeeld voor geweldsdelict

Justitie wil niet vertellen waarvoor F. precies is veroordeeld. Omdat hij minderjarig was, telt zijn privacy zwaar. De verdachte heeft de verkrachting van de studente bekend. Hij ontkent de aanranding van een jonge vrouw, in dezelfde nacht. Hij zou elders in Rotterdam een vrouw hebben gevolgd, haar van achter hebben benaderd, haar hebben bedreigd, haar mond met zijn hand hebben bedekt en haar hebben betast. F. wordt daarnaast nog verdacht van twee berovingen waarbij hij mobieltjes buit maakte.