Verdachte James B. ernstig ziek, mogelijk nooit uitspraak in zaak misbruik 12-jarig meisje

Van wieg tot graf Hoe succesvol Gerrit ook was met Farm Frites, in zijn hart bleef hij een boerenjon­gen

19:00 Door hard te werken, zuinig te leven en innovatie wist Gerrit de Bruijne (86) zijn bedrijf Farm Frites in Oudenhoorn tot een succes te maken. De afgelopen vijftig jaar had de pionier veel invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse aardappelverwerkingsindustrie. Maar hoe succesvol hij ook was, in zijn hart bleef Gerrit - tot zijn dood - altijd boer. En voor zijn gezin had hij altijd tijd.