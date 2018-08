Verdachte kofferbakmoord komt op vrije voeten

Van Toledo, een alleenstaande vrouw, werd in de vroege ochtend van 3 september 2005 dood gevonden in de kofferbak van haar auto die bij camping Kruininger Gors in brand was gestoken. Leon van M. werd in 2007 aangehouden, maar justitie moest hem negen maanden later laten gaan wegens onvoldoende bewijs. Juli vorig jaar werd Van M. opnieuw gearresteerd nadat in het slepende onderzoek een doorbraak was geboekt. Dna dat op het verkoolde lichaam van het slachtoffer was aangetroffen, bleek van Leon van M. te zijn.