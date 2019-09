Verdachte metromoord is bekende van de politie

De Rotterdammer (20) die ervan wordt verdacht maandagochtend op metrostation Capelsebrug in Rotterdam de 20-jarige Wesley uit Lekkerkerk te hebben doodgestoken , is een bekende van de politie. De man werd herkend op beelden van beveiligingscamera’s op en rond het station.

De politie ging bij het huis van de verdachte langs om hem te arresteren, maar daar was hij niet. Maandagavond kon de jongeman dan toch worden aangehouden toen agenten hem in een auto zagen rijden.



De camera’s boven de toegangspoortjes op het perron van spoor 2 hebben haarfijn geregistreerd wat zich daar die ochtend even voor tien uur afspeelde. Nadat Wesley achter zijn latere moordenaar door de controlepoortjes was ‘meegelift’ zonder in te checken, kwam het tot een woordenwisseling waarbij Wesley duidelijk de grootste mond had.

Confrontatie

,,Hij deed bijdehand, leek opgefokt, provoceerde die andere man’’, zegt een getuige. ,,Hij bleef maar tegen hem schreeuwen, ook toen hun gezichten vlak bij elkaar waren. Hij zocht duidelijk de confrontatie en bleef maar uitdagen. Toen, ter hoogte van de deur van de metro, pakte die man heel rustig een mes en stak die ander in zijn borst. Hij werd vlak naast zijn hart gestoken, het bloed spoot eruit en hij zakte in elkaar. Het meest opvallende was nog dat de man ijzig kalm bleef. Hij draaide zich om en wandelde bij het slachtoffer vandaan. Wat ook zo bijzonder was: niemand ging achter de dader aan. Iedereen bleef gewoon in shock achter.’’

Ook het slachtoffer is bekend bij de politie. Hij zat nog in zijn proeftijd van een veroordeling in het afgelopen jaar waarbij hem een werkstraf van zestig uur en dertig dagen jeugddetentie voorwaardelijk werden opgelegd. Het vonnis volgde op een zedenmisdrijf dat door hem was gepleegd toen hij nog minderjarig was. Maandagmiddag had hij zich moeten melden bij de rechtbank in Den Haag omdat hij zich niet had gehouden aan de bijzondere voorwaarden die hem naast de straf waren opgelegd. De advocaat die hem destijds bijstond, zegt geschokt te zijn door zijn overlijden.