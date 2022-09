Verdachte na taseren in zorgelijke toestand in ziekenhuis, Rijksrecherche doet onderzoek

Even voor middernacht ging de politie donderdagavond naar de Zwaluwenlaan in Rhoon, waar de verdachte stennis zou schoppen. De man zou ruzie hebben gemaakt en was volgens de politie ‘dermate agressief en onhandelbaar dat agenten hem moesten taseren’. ,,Dat had geen effect, waarop een politiehond moest worden ingezet, die hem in zijn been beet’’, is te lezen in een persverklaring.