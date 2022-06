Verdachte op Rotterdams politiebureau smeert zichzelf en hele cel in met eigen bloed

Andrea (56) lag maanden op de ic, en dat richtte grote geestelij­ke schade aan bij haar én haar man

In 2018 balanceerde het echtpaar Gert en Andrea van der Zee uit Capelle aan den IJssel maandenlang tussen hoop en vrees. Met een dubbele longontsteking belandde zij op de intensive care van het IJsselland Ziekenhuis en haar situatie holde achteruit. Wonder boven wonder overleefde zij deze hachelijke periode, maar de schade - vooral geestelijk - was aangericht. Bij beiden. Het nieuwe IC-Café Rijnmond moet hen helpen hun leven weer op te pakken.

8 juni