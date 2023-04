Verdachte opgepakt in Rotterdam-West met 61 zakjes drugs

Honderden Feyenoord­fans verwacht in Rome: dranghek­ken bij fonteinen en toezicht bij trekpleis­ters

Rome staat op scherp vanwege de komst van Feyenoordsupporters voor de wedstrijd van donderdag tegen AS Roma. Er worden zeker duizend agenten ingezet, die onder meer zullen waken over diverse toeristische trekpleisters. Ook komen er afzettingen rond de belangrijkste fonteinen in Rome, inclusief de in 2015 beschadigde 17de-eeuwse Barcaccia-fontein.