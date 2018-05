Verdachte Orlandozaak tart familie

Toetsenist Jansen bespeelt 16 stationspiano’s op één dag

16 mei Wie de Zwolse stationspianist Hans Jansen in sneltreinvaart op de piano in Rotterdam Centraal wil zien pingelen, moet op 22 mei paraat staan. Dan doet deze muzikant een poging om in één dag alle stationspiano’s te bespelen. Hij begint ’s ochtends in Maastricht, om via Breda naar Rotterdam te reizen. Het slotakkoord is te horen tegen middernacht in Leeuwarden.