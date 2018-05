Verdachte Roy B. liet Orlando aan zijn lot over

Dronken bestuurder 'schuurt velgen schoon' aan stoeprand

10:57 Een dronken bestuurder is vannacht zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De man sprong bij een agent in het oog omdat hij met 60 kilometer per uur, in de eerste versnelling, over de Roentgenstraat in Rotterdam-Feijenoord scheurde. Daarbij werden ook nogal wat stoepranden geraakt.