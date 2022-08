Verdachte spectaculaire juweliersroof voor de rechter, bijna 3 ton buitgemaakt: ‘Brutaal en professioneel’

update Man valt in slaap in winkelcen­trum Rotterdam en zit vast

De politie heeft een jongeman in Rotterdam bevrijd uit het winkelcentrum Alexandrium, waar hij vast was komen te zitten. De man was in slaap gevallen nadat hij bij de McDonald's was gaan eten. Hij is bij het sluiten van het winkelcentrum waarschijnlijk over het hoofd gezien toen hij ergens in het Alexandrium is gaan slapen.

17 maart