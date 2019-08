Verdachte van brandstichting met fatale afloop aan Hilledijk ontkent met klem

UpdateKenan B. (54) de man die verdacht wordt van brandstichting in de woning aan de Hilledijk in Rotterdam, waarbij Robert Hendrix (27) om het leven kwam, ontkent dat hij dit heeft gedaan. Zijn advocaat wil dat de politie alternatieve scenario's onderzoekt.

Dat bleek vandaag tijdens een tussentijdse rechtszitting van de rechtbank in Dordrecht. ,,Ik wil mijn medeleven aan de familie van Robert uitspreken”, zei B. ,,Ik heb deze brand niet gesticht. Ik weet niet wat er gebeurd is. Het is een ellende, maar ik heb deze ellende niet veroorzaakt.” Kenan B. zit sinds eind april vast. Hij blijft ook na vandaag voorlopig vast zitten, bepaalde de rechtbank.

Op 13 april van dit jaar ontstond brand op de eerste etage van de woning aan de Hilledijk in Rotterdam-Zuid. Robert Hendrix, de bewoner van de woning op de tweede verdieping, voelde zich genoodzaakt om uit het raam te springen om aan de vlammen te ontsnappen. Hij raakte zwaargewond en overleed later aan zijn verwondingen.

Het bewijs tegen K. is te dun, vindt zijn advocaat Tim van der Eerden. Het feit dat op camerabeelden te zien is dat hij de laatste is die de woning op die zaterdagmiddag verliet, is niet genoeg volgens de raadsman. ,,De schuld van mijn cliënt staat allerminst vast. Het motief is onduidelijk. Dat mijn cliënt voor een paar duizend euro verzekeringsgeld de woning in brand zou steken, is niet aannemelijk.”

Goede baan

De politie moet alternatieve scenario's onderzoeken, vindt Van der Eerden. Tijdens de zitting vroeg hij om extra onderzoek naar het slachtoffer omdat Hendrix de brand óók aangestoken zou kunnen hebben. Verder moet de politie meer onderzoek doen naar de huiseigenaar die mogelijk wél een motief heeft, vindt de advocaat. Ook moet beter worden gekeken naar de mogelijkheid dat iemand via de achterkant de woning is binnengegaan.

De nabestaanden van Hendrix hebben zich tijdens de zitting gestoord aan de suggestie dat Hendrix de dader zou kunnen zijn, zei de advocaat van zijn familie na afloop. ,,Er zijn harde aanwijzingen in de richting van meneer B., niet in de richting van Robert Hendrix. Hij was in de bloei van zijn leven en had een goede baan. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat hij hier zelf iets mee te maken had. En hij kan zichzelf niet meer verdedigen.”