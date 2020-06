Verdachte van dodelijke schietpartij Schiedam uitgeleverd door Spanje

In het onderzoek waren al vier mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de fatale schietpartij die mogelijk drugsgerelateerd is. Wat de mogelijke rol van de vrouw is, wordt nog niet naar buiten gebracht. De politie gaat er in elk geval vanuit dat ze er bij was toen afgelopen 28 december in een woning aan de Boomgaardstraat in het Schiedamse centrum een schietpartij plaatsvond. Aanvankelijk bestond het vermoeden dat het de bewoner was die daarbij was omgekomen, maar het slachtoffer bleek een 26-jarige man uit Rijswijk te zijn.