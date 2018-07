Verdachte van doden 22-jarige vrouw springt voor auto

Feyenoord treft Trencín of Górnik Zabrze in voorronde Europa League

14:30 Feyenoord kent de mogelijke tegenstanders in de derde voorronde van de Europa League. De Rotterdammers beginnen op 9 augustus aan het tweeluik met de winnaar van de dubbele confrontatie tussen AS Trencín (Slowakije) of Górnik Zabrze uit Polen.