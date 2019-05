Verdachte van doodschieten rapper Feis blijft voorlopig achter tralies

Blijvend letsel nadat vinger tijdens gijzeling met tang werd bewerkt

14:32 Wat zich precies heeft afgespeeld voorafgaand aan de schietpartij op 25 januari in de woning aan de Rozenburgsestraat in Schiedam, is nog onduidelijk. Dat een 48-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is beschoten, vastgebonden en dat een van zijn vingers met een tang is bewerkt, staat wel vast.