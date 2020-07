Verdachte van moord op rapper Feis maakt het psychiaters moeilijk: ‘Hij werkt nauwelijks mee’

Rotterdammer Silfano M. (26) maakt het de psychiaters van het Pieter Baan Centrum knap lastig om meer te weten te komen over zijn psyche. De man die Faisal Mssyeh (32) - bekend als rapper Feis - zou hebben doodgeschoten, moet daarom langer in de kliniek blijven.

Dat vertelde de officier van justitie vrijdag bij een tussentijdse zitting. ,,De observatie gaat moeizaam. De verdachte werkt bijna niet mee. Maar in zijn laatste week hebben de specialisten íets meer toeschietelijkheid gezien, praatte hij meer en was hij iets beter benaderbaar. Heel voorzichtig hebben we de hoop dat we met een langere observatie iets meer zicht krijgen op zijn persoon.”

M. moest naar de observatiekliniek omdat hij weigerde mee te werken aan onderzoeken van gedragsdeskundigen. De rechter vindt het belangrijk om meer over zijn psyche te weten te komen vóór zij aan de inhoudelijke behandeling van de zaak begint.

Die zitting staat gepland voor 7 en 8 oktober. De rechtbank trekt twee dagen voor de behandeling uit, omdat zij verwacht dat meerdere nabestaanden hun zegje willen doen. De dood van de artiest maakte veel los.

Woordenwisseling

Rapper Feis werd nieuwjaarsochtend 2019 op de Nieuwe Binnenweg doodgeschoten. Kort daarvoor had hij in een café een woordenwisseling gehad met een vriend van de verdachte. Het opstootje zou zijn ontstaan nadat Faisal, die met krukken liep, in de kroeg had gevraagd of hij erlangs mocht. Ook zijn broer Bilal was betrokken bij de onenigheid.

Faisal werd onder vuur genomen nadat hij met zijn broer de horecazaak had verlaten. De kogels werden hem fataal. Zijn broer Bilal werd door twee kogels in zijn bovenlichaam getroffen en raakte levensgevaarlijk gewond. Hij lag geruime tijd in coma, maar overleefde de aanslag.

De politie hield M. vijf maanden na het incident aan in Kerkrade. Daar hield hij zich schuil in een appartement boven een shishalounge.