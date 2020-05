Verdachte van moord op rapper Feis naar Pieter Baan Centrum voor onderzoek

Geestestoestand

De rechtbank wil voordat M. wordt berecht een beeld hebben van zijn geestestoestand. ,,We willen dat in kaart wordt gebracht hoe de verdachte geestelijk in elkaar zit.’’ Of het onderzoek van de gedragsdeskundigen iets oplevert blijft nog even de vraag, want M. heeft steeds aangegeven niet mee te willen werken aan het onderzoek. Hij zal in elk geval in het Pieter Baan Centrum worden opgenomen ter observatie.