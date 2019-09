Verdachte van moord op Sarah Papenheim: ‘Ik werd door haar aangevallen’

Dat blijkt uit het onderzoeksdossier waarvan een versie in het Engels bij Sarah’s moeder Donee Odegard inmiddels in het bezit is. ,,Ze heeft het dossier gelezen en is er zeer door geëmotioneerd’’, zegt advocaat Sébas Diekstra, die Sarah’s moeder bijstaat. ,,Maar ze is ook boos. Boos over wat Joël S. heeft verklaard.’’

Sarah Papenheim werd eind vorig jaar met 27 messteken om het leven gebracht in haar studentenflat in Rotterdam-Kralingen. Uit de tenlastelegging blijkt dat het Openbaar Ministerie er voorlopig van uit gaat dat Joël S., die eveneens in de studentenflat woonde, met voorbedachten rade heeft gehandeld. Hem wordt dan ook moord ten laste gelegd. Sarah werd in haar buik, hals, nek en rug gestoken. Ze werd in haar kamer aangetroffen, badend in het bloed.

Kleurenfoto's

Joël S. stond vanochtend voor de derde keer in een zogenoemde pro forma-zitting voor de rechtbank. Opnieuw was Sarah’s moeder overgekomen uit de Verenigde Staten om de zaak bij te wonen. Al duurde die maar enkele minuten. ,,Ze wil alles over de laatste momenten van het leven van haar dochter weten’’, vertelt Diekstra. ,,Zo wil ze bijvoorbeeld ook de kleurenfoto’s zien van hoe Sarah is gevonden. Het hoort bij haar manier van verwerken.’’

Het gemoed van Sarah’s moeder werd vanochtend bij de zitting zwaar op de proef gesteld. Het was voor de vrouw luguber om te zien dat Joël S. met een glimlach op zijn gezicht de rechtszaal werd binnengebracht en oogcontact met haar zocht.

,,Waarom lachen? Er is niets om te lachen‘’, reageerde Donee Odegard overstuur na de zitting ,,Het maakte me boos. Het deed me pijn. Uit de houding van die jongen spreekt geen respect. Ik ben ook boos omdat hij alles op Sarah afschuift. Het is haar schuld, zegt hij, dat hij haar heeft doodgestoken. Woedend ben ik daar over. Want uit de verklaringen in het dossier blijkt dat hij zegt zich wel alles te herinneren van wat Sarah hem zou hebben aangedaan, maar niet van wat hij haar heeft aangedaan. ‘’

Het Openbaar Ministerie meldde vanochtend dat de persoonlijkheidsonderzoeken bijna zijn afgerond en de rapportage daarover over enkele weken klaar zal zijn. Volgens de planning vindt de inhoudelijke behandeling van de zaak eind november plaats. Joël S. had in de korte zitting geen behoefte iets te zeggen. ,,U blijft vastzitten’’, zei de rechter voor de volledigheid tegen S. voordat hij werd weggevoerd.