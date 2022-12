Verdachte van ongeluk met drie doden reed te hard, negeerde rood licht en had gedronken

MediaMarkt zet televisies uit, dimt licht en zet verwarming lager: ‘Scheelt 10 tot 15 procent’

Elektronicawinkel MediaMarkt heeft de meeste televisies uitgezet om energiekosten te besparen. Ook is de verwarming lager gedraaid. De roltrappen van de vestiging aan het Binnenwegplein in het centrum van Rotterdam blijven gewoon aan. ,,We onderzoeken nog of we deze efficiënter kunnen inregelen’’, zegt facilitair manager Raymond ’t Hart.

27 december