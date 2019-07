Verdachte verstopt zich op dak: grote politiemacht in Rotterdam-West

Overval op tabakszaak aan de Gruttos­traat: medewerker op hoofd geslagen

13:40 Een medewerker van een tabakszaak aan de Gruttostraat in Rotterdam-Charlois is bij een overval op zijn hoofd geslagen. Rond 12.45 uur sloeg de verdachte toe. De dader is ervandoor gegaan, meldt de politie. Het slachtoffer wordt door ambulancemedewerkers nagekeken.