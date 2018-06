Verdachten rellen Turks consulaat bij rechter: 'ik voel spijt en verdriet'

De rellen ontstonden tijdens het bezoek van minister Fatma Kaya (familiezaken) aan Rotterdam. Zij kwam als vervanger van minister Mevlut Çavusoglu (binnenlandse zaken), wiens bezoek onder druk van de Nederlandse autoriteiten afgeblazen. Çavusoglu was van plan stemmen te werven voor het referendum van president Erdogan. Zijn collega Kaya was evenmin welkom. De politie hield haar tegen en leidde haar als ongewenste vreemdeling het land uit.

Bij de rellen die daarna ontstonden bij het consulaat aan de Westblaak werden zeventien betogers gearresteerd. Zes van hen, afkomstig uit Rotterdam, Schiedam, Maassluis, Enschede en IJmuiden staan vandaag voor de rechter. Ze worden ervan verdacht met stenen, fietsen, dranghekken en vuurwerk naar de ME en agenten te hebben gegooid.

Gokhan C. (36) uit Schiedam bekende een ME'er tegen zijn hoofd te hebben getrapt. De agent droeg een helm, maar door de kracht van de trap scheurde het kinbandje. Na de trap zag de ME'er een 'witte flits'. Hij besefte in die agressieve menigte weerloos te zijn zonder helm. De rechter wil van C. weten hoe het zo ver kon komen.

,,U hebt uw leven keurig op orde in Nederland. U werkt keihard als steigerbouwer, zelfs in het weekend. Getrouwd, twee kinderen, u vindt Nederland een fijn land. Ook de reclassering schetst een positief beeld van u.'' C. stelt dat hij die avond had gedronken. Als hij dat niet had gedaan, was hij niet bij de rellen betrokken geraakt.