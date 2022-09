Verdachten van dollemansrit gooiden tijdens politieachtervolging een kilo heroïne op snelweg

15 politiewa­gens achtervol­gen mogelijk gewapende mannen op de A2 van Krimpen tot Amsterdam

De A2 richting Amsterdam is vanavond deels afgesloten geweest vanwege een achtervolging die in Krimpen aan den IJssel begon en eindigde bij Amsterdam. De achtervolging werd ingezet na een melding over twee mannen met een vuurwapen. Het tweetal is aangehouden.

9 september