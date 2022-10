Verdeeldheid binnen Leefbaar Rotterdam: beoogde wethouder nog niet voorgedragen

Eindelijk gaat Lee Towers in Rotterdam wonen: ‘Hier wil iedereen met me op de foto’

De keuze is gemaakt. Lee Towers en zijn vrouw Laura komen later deze maand in een appartement aan de Rotterdamse Maasboulevard wonen, met uitzicht op de Nieuwe Maas. Zo komt het boegbeeld van Rotterdam voor het eerst in zijn eigen stad terecht.

20:59