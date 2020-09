Verdenking van seksueel misbruik door medewerker nieuw dieptepunt voor jeugdzorginstelling

Er was van alles mis op de Haagse locatie van het overkoepelende organisatie Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Dat leidde afgelopen april tot maatregelen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) die een vernietigend rapport uitbracht over Midgaard. De inspectie concludeerde dat de hulp- en zorgverlening bij Midgaard niet voldeed aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp en gaf het een aanwijzing. Midgaard mocht geen nieuwe cliënten aannemen, totdat de tekortkomingen zouden zijn weggenomen.

Verwaarloosd

Wat was er mis? De veiligheid en het nachtelijk toezicht op de jongeren - in de leeftijd van 12 tot 18 jaar - was ver onder de maat. Hun onderkomens bleken ernstig verwaarloosd. En er was een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel om de veelal zeer complexe doelgroep de juiste hulp te bieden. Midgaard ging tot actie over en mag zich inmiddels weer een veilige locatie noemen die voldoet aan alle normen op het gebied van de uitvoering van hulpverlening.