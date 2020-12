Verdrietige pakjesavond voor deze kinderen: man steelt cadeautjes bij de voordeur

Wereldbe­roemd me­tro-ongeluk nagebouwd in Lego: 'Ik wist gelijk: dit ga ik maken’

5 december Het wereldberoemde metro-ongeluk in Spijkenisse is nu ook in Lego vereeuwigd. De brandweermannen André Overeem en Evert de Graaf bouwden het ongeluk na waarbij een metro in Spijkenisse door zijn stootblok schoot en op het kunstwerk De Walvisstaarten terechtkwam.