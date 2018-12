Vergeefse zoektocht naar vermiste van schip voor de kust van Rotterdam

Tiener aangehou­den voor avond vol overvallen en geweld

11:46 Een 19-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats is in Rotterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drie gewapende overvallen in Eindhoven en Veldhoven op 28 november dit jaar. Eerder werd al een 19-jarige Eindhovenaar aangehouden voor betrokkenheid bij de nacht vol overvallen.