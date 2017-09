Verkeer in Ommoord loopt vast door werk aan Capelseweg

,,Heel Ommoord staat vol’’, zegt Fons Tacq, voorzitter van de Bewonersorganisatie Ommoord. ,,Er is heel veel verkeersoverlast. Mensen moeten er echt rekening mee houden.’’



In verschillende WhatsAppgroepen ziet hij voorbijkomen dat ­bewoners er soms wel een halfuur langer over doen om de wijk uit te komen, nu de Capelseweg tussen de Zevenkampsering en de President Rooseveltweg en de A20 is ­afgesloten. Vooral op de President Rooseveltweg richting Terbregge loopt het vast. Het is iets waar Ommoord doorheen moet, realiseert Tacq zich. ,,We moeten het accepteren, net als dat de Maastunnel twee jaar dicht is.’’



Ook in Zevenkamp ervaren inwoners overlast. Zo zegt een vader: ,,Mijn kinderen zitten in Ommoord op school, dus ik moet een omweg maken via de Wollefoppenweg en de Zevenhuizerplas om ze op tijd te kunnen brengen.’’ Hij vindt het ­onbegrijpelijk dat de enige directe toegangsweg naar de A20 in de eerste weken na de schoolvakantie is afgesloten.